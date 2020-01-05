Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что по делу Gram повестки в суд также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех.

В октябре сообщалось, что SEC подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд.

Слушание по делу Telegram против SEC запланировано на 18—19 февраля 2020 года.