Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск и получила ордер о временном запрете в отношении двух офшорных структур, проводящих незарегистрированное размещение токенов в США и за рубежом, за счёт которого они привлекли уже более $1,7 млрд средств инвесторов», — говорится в пресс-релизе.

Согласно иску, Telegram Group Inc. и TON (Telegram Open Network) Issuer Inc. нарушили положения раздела 5 пунктов а и b Закона о ценных бумагах США, не раскрыв инвесторам информацию о бизнесе, финансовом положении и факторах риска компании.

Помимо приостановки первичного размещения токенов, иск предусматривает штрафные санкции в отношении Telegram.

Ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал об «опасности» мессенджеров WhatsApp и Telegram для высокопоставленных чиновников.

Вместо них Сноуден рекомендовал использовать Signal и Wire, у которых «лучшее шифрование». 

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