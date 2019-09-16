Сноуден предостерёг чиновников от использования WhatsApp и Telegram

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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что использование мессенджеров WhatsApp и Telegram «чрезвычайно опасно» для высокопоставленных чиновников.
Сноуден предостерёг чиновников от использования WhatsApp и Telegram
  • Reuters

В интервью France Inter со Сноуденом журналист рассказал, что французский лидер Эммануэль Макрон использует Telegram, а премьер Эдуар Филипп — WhatsApp.

В ответ на это Сноуден отметил, что использование последнего является ошибкой.

«Если кто-то в правительстве занимается чувствительными вопросами и использует WhatsApp, это ошибка», — сказал он.

При этом он отметил, что обе эти программы (и WhatsApp, и Telegram) «лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений».

Однако, по его словам, эти программы «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

Вместо этих мессенджеров Сноуден советует использовать Signal и Wire, у которых «лучшее шифрование».  

Ранее основатель сервиса Telegram Павел Дуров раскритиковал WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

По его словам, WhatsApp нравится диктаторам, так как позволяет «шпионить за своими людьми». 

Опубликованные в апреле результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что среди россиян наибольшей популярностью пользуется мессенджер WhatsApp.

В тройку лидеров также вошли Viber и Skype. Telegram занял четвёртую позицию.

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