Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

Российский программист, основатель сервиса Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения в мессенджере — это приложение постоянно используется в качестве троянского коня, чтобы следить за вашими сообщениями и фотографиями в сторонних приложениях», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Дурова, проблемы WhatsApp связаны с политикой компании Facebook, которая владеет мессенджером.

В сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что использование мессенджеров WhatsApp и Telegram «чрезвычайно опасно» для высокопоставленных чиновников.