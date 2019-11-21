Дуров посоветовал пользователям удалить WhatsApp

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Российский программист, основатель сервиса Telegram Павел Дуров посоветовал пользователям удалить мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения в мессенджере — это приложение постоянно используется в качестве троянского коня, чтобы следить за вашими сообщениями и фотографиями в сторонних приложениях», — написал он в своём Telegram-канале.

По мнению Дурова, проблемы WhatsApp связаны с политикой компании Facebook, которая владеет мессенджером. 

В сентябре бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден рассказал, что использование мессенджеров WhatsApp и Telegram «чрезвычайно опасно» для высокопоставленных чиновников.

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