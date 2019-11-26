Дурова вызвали в американский суд по делу о криптовалюте Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк вызвал основателя сервиса Telegram Павла Дурова для дачи показаний в январе 2020 года по поводу судебного разбирательства с криптовалютой Gram.

Как сообщает CoinDesk, повестки в суд также получили вице-президент Telegram Илья Перекопский и сотрудник компании Шьям Парех.

В октябре сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск в суд Манхэттена о приостановке незарегистрированного первичного размещения токенов (ICO) компаний Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. на сумму $1,7 млрд.

Издание поясняет, что Telegram, в свою очередь, отверг обвинения и заявил, что оборот криптовалюты Gram легален, так как она является «просто валютой или товаром», а не ценной бумагой. Компания попросила суд снять все обвинения американской комиссии.

Слушание по делу Telegram против SEC запланировано на 18—19 февраля 2020 года.