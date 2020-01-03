В Госдуме осудили убийство генерала КСИР в Ираке

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.
В Госдуме осудили убийство генерала КСИР в Ираке
  • Reuters

«Я думаю, что между США и Ираном отношения уже напряжены и так до предела. Американцы в очередной раз продемонстрировали всему миру полное пренебрежение теми правилами и требованиями, которые они сами предъявляют к остальным. У них есть самостоятельное право самих себя определять в качестве той страны, которая принимает самостоятельное решение, ни у кого не спрашивая согласия, не поясняя своей позиции... Это просто не соответствует никаким требованиям и нормам международного права», — добавил депутат. 

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма» и выразили американской стороне решительный протест.

МИД России указал, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.

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