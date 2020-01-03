В Госдуме осудили убийство генерала КСИР в Ираке

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Ираке.

«Я думаю, что между США и Ираном отношения уже напряжены и так до предела. Американцы в очередной раз продемонстрировали всему миру полное пренебрежение теми правилами и требованиями, которые они сами предъявляют к остальным. У них есть самостоятельное право самих себя определять в качестве той страны, которая принимает самостоятельное решение, ни у кого не спрашивая согласия, не поясняя своей позиции... Это просто не соответствует никаким требованиям и нормам международного права», — добавил депутат.

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма» и выразили американской стороне решительный протест.

МИД России указал, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.