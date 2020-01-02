В Иране заявили о готовности к мирному разрешению разногласий с США

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Иран надеется на то, что Соединённые Штаты вернутся к дипломатической политике и начнут выполнять свои обязательства. Тегеран готов ко всем вариантам, но предпочитает мирное разрешение разногласий, сообщил советник иранского президента Хесамеддин Ашена.
В Иране заявили о готовности к мирному разрешению разногласий с США
  • РИА Новости

«Мир будет безопаснее, если США вернутся к дипломатии и выполнят свои обязательства», — написал он в Twitter.

Ранее протестующие подожгли ворота посольства США в Багдаде из-за обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

После этого американский президент Дональд Трамп обвинил иранскую сторону в организации беспорядков около дипломатической миссии США в Ираке.

При этом он подчеркнул, что не желает вступать в войну с Ираном.

В МИД Ирана отвергли обвинения США и призвали пересмотреть «деструктивную политику в отношении региона». По словам иранского верховного руководителя Али Хаменеи, Тегеран нанесёт удар по тому, кто покусится на интересы республики.

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