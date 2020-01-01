Хаменеи ответил на обвинения Трампа в адрес Ирана

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в ответ на слова президента США Дональда Трампа о причастности Тегерана к нападению на американское посольство в Ираке заявил, что его страна не хочет войны, но нанесёт удар по тому, кто будет угрожать её интересам.

«Мы не желаем войн, но мы защищаем интересы своей нации, своё достоинство и славу. Если кто-либо покусится на это, то мы без колебаний нанесём по нему удар», — говорится в сообщении на сайте аятоллы.

Хаменеи подчеркнул нелогичность обвинений со стороны Трампа.

Он также отметил, что военные преступления Вашингтона в Ираке и Афганистане породили ненависть к США.

Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у американского посольства в Ираке.