Хаменеи ответил на обвинения Трампа в адрес Ирана
- Reuters
«Мы не желаем войн, но мы защищаем интересы своей нации, своё достоинство и славу. Если кто-либо покусится на это, то мы без колебаний нанесём по нему удар», — говорится в сообщении на сайте аятоллы.
Хаменеи подчеркнул нелогичность обвинений со стороны Трампа.
Он также отметил, что военные преступления Вашингтона в Ираке и Афганистане породили ненависть к США.
Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в организации беспорядков у американского посольства в Ираке.