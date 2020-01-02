Эксперт объяснил заявление эстонского политика о Тартуском договоре

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор, заключённый с российской стороной в 1920 году, до сих пор действует, в том числе и в отношении эстонско-российской границы.

«Заявление, которое сделано, на мой взгляд, отражает серьёзную внутриполитическую борьбу в Эстонии. Дело в том, что Эстония — единственная из стран ЕС и НАТО, у которой не подписаны так называемые пограничные договоры, в которых фиксируются морские и сухопутные границы между двумя странами»,— пояснил эксперт.

Он добавил, что в Эстонии сложилось «неоднозначное отношение к вопросу подписания соглашения».

«История тянется с 2005 года… Договор прошёл первую ратификацию, должен пройти вторую, у нас он проходил, но... когда Эстония поставила вопрос, вписала в преамбулу Тартуский договор, мы аннулировали. Между Россией и Эстонией всегда было традиционное хорошее приграничное экономическое сотрудничество, отсутствие договора его сдерживает», — отметил аналитик.

По словам Оленченко, есть несколько политиков в Эстонии, которые являются «откровенными сторонниками конфронтации с Россией».

«(Они. — RT) сторонники того, что Эстония должна быть форпостом НАТО и Европы в отношениях с Россией», — заключил Оленченко.

Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский договор всё ещё находится в реестре действующих международных договоров ООН.

По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемницей Эстонской Республики «во всех проявлениях, включая государственную границу».

В ноябре Пыллуаас заявил, что Россия якобы аннексировала часть эстонских территорий и теперь должна их «вернуть», восстановив границы согласно Тартускому мирному договору.