Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке

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Российские военные вошли в населённый пункт Хербет-аль-Хан в сирийской провинции Ракка и раздали там продовольственные наборы.
Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке
  • Reuters

«За прошедшие сутки... нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 т», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.

Отмечается, что российские военные продолжили патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо.

Ранее российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в Алеппо.

21 декабря официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.

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