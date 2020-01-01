Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке

Российские военные вошли в населённый пункт Хербет-аль-Хан в сирийской провинции Ракка и раздали там продовольственные наборы.

Reuters

«За прошедшие сутки... нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 т», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова. Отмечается, что российские военные продолжили патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо. Ранее российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в Алеппо. 21 декабря официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.