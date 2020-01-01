Российские военные раздали гуманитарную помощь в сирийской Ракке
- Reuters
«За прошедшие сутки... нуждающимся жителям Сирии выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 т», — приводит ТАСС слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова.
Отмечается, что российские военные продолжили патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Хасеке и Алеппо.
Ранее российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в Алеппо.
21 декабря официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.