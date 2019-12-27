Военная полиция России провела патрулирование в провинции Алеппо

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Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы на нескольких маршрутах в провинции Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами — Авшария, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрия Боренкова.

Он отметил, что всего за прошедшие сутки зафиксировано 39 обстрелов.

Ранее сообщалось, что российская военная полиция заняла под сирийской Раккой опорный пункт, который покинули военные США, в посёлке Телль-Самин.

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