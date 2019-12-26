Военная полиция России заняла в Сирии покинутый США опорный пункт
- globallookpress.com
Опорный пункт находится в стратегическом районе на перекрёстке дорог, связывающих Ракку с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Во опорном пункте поднят российский флаг.
«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», — приводят РИА Новости слова офицера военной полиции Армана Мамбетова.
Ранее сообщалось, что российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии.