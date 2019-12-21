Российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии

Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская армейская авиация провела ещё два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии.

Reuters

«Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль — Метрас — Айн-Иса — электроподстанция Мамбрука — Камышлы и по маршруту Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — электроподстанция Мамбрука — Телль-Эш-Шур-Гарби — Камышлы», — сообщил Боренков. Также он сообщил, что российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях Хасеке и Алеппо. Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.