Российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии

Короткая ссылка
Руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что российская армейская авиация провела ещё два воздушных патрулирования по нескольким маршрутам в Сирии.
Российская армейская авиация провела два воздушных патрулирования в Сирии
  • Reuters

«Силами армейской авиации проведено два воздушных патрулирования по маршруту Умм-Миаль — Метрас — Айн-Иса — электроподстанция Мамбрука — Камышлы и по маршруту Камышлы — Телль-Эш-Шур-Гарби — электроподстанция Мамбрука — Телль-Эш-Шур-Гарби — Камышлы», — сообщил Боренков.

Также он сообщил, что российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу в провинциях Хасеке и Алеппо.

Ранее военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить