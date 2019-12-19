Завершились первые совместные учения России и Сирии в Средиземном море

Военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии успешно завершили первые совместные учения в Средиземном море, заявил контр-адмирал Александр Юлдашев.

Он отметил, что на учениях применялись нестандартные тактические приёмы, в том числе меры по обману противника.

«Условия выполнения задачи военнослужащих России и САР были сложными и напряжёнными, но при совместных и умелых слаженных действиях мы справились с задачей», — цитирует главу службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБС) базы Тартус Максима Заболоцкого РИА Новости.

Он рассказал, что военнослужащие отрабатывали действия в случае применения условными террористами отравляющего вещества на территории пункта базирования.

Ранее сообщалось, что в российско-сирийских учениях в Средиземном море примут участие надводные корабли России, самолёты с авиабазы Хмеймим, ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.