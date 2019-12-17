Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии начали проведение совместных учений в Средиземном море.

В российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус рассказали, что в учениях задействуют российские надводные корабли, самолёты с авиабазы «Хмеймим», ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

Руководитель учений контр-адмирал Александр Юлдашев сообщил, что они проводятся на едином оперативном фоне, планируется отработать различные тактические эпизоды.

«Тактические группы кораблей ВМФ России и ВМС САР в море выполняют артиллерийские стрельбы, проведут совместное маневрирование», — цитирует РИА Новости Юлдашева.

Он рассказал, что на берегу подразделения охраны и обороны отработают элементы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также отработают элементы локализации и ликвидации последствий применения оружия по объектам в порту «Тартус».

Он добавил, что эти манёвры направлены на повышение взаимодействия между вооружёнными силами двух стран.

В ноябре отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море и зашёл в сирийский порт Тартус.