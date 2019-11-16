Отряд кораблей Балтфлота провёл учения в Средиземном море
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.
«Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия)», — приводит заявление Интерфакс.
В Балтфлоте уточнили, что это второй заход отряда в сирийский порт за время дальнего похода.
В рамках учебно-боевых задач корабли выполнили условный поиск и обнаружение подлодок условного противника, а также провели электронные ракетные пуски по морским целям с помощью комплекса «Уран».
Ранее в Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России.