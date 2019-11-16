Отряд кораблей Балтфлота провёл учения в Средиземном море

Короткая ссылка
Отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море и зашёл в сирийский порт Тартус.
Отряд кораблей Балтфлота провёл учения в Средиземном море
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия)», — приводит заявление Интерфакс.

В Балтфлоте уточнили, что это второй заход отряда в сирийский порт за время дальнего похода.

В рамках учебно-боевых задач корабли выполнили условный поиск и обнаружение подлодок условного противника, а также провели электронные ракетные пуски по морским целям с помощью комплекса «Уран».

Ранее в Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить