Отряд кораблей Балтфлота провёл учения в Средиземном море

Отряд кораблей Балтийского флота ВМФ России в составе сторожевого корабля «Ярослав Мудрый», танкера «Ельня» и буксира «Виктор Конецкий» провёл учения в Средиземном море и зашёл в сирийский порт Тартус.

Об этом сообщила пресс-служба Балтфлота.

«Отряд кораблей Балтийского флота в составе СКР «Ярослав Мудрый», морского буксира «Виктор Конецкий» и танкера «Ельня», выполняющий задачи дальнего похода, совершил деловой заход в порт Тартус (Сирия)», — приводит заявление Интерфакс.

В Балтфлоте уточнили, что это второй заход отряда в сирийский порт за время дальнего похода.

В рамках учебно-боевых задач корабли выполнили условный поиск и обнаружение подлодок условного противника, а также провели электронные ракетные пуски по морским целям с помощью комплекса «Уран».

Ранее в Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России.