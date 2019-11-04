Военные ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

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Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения.

Об этом сообщил командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев.

«В настоящий момент закончена активная фаза учений. Отработана организация применения ракетного оружия, артиллерийского оружия... элементы защиты и охраны судоходства в назначенной зоне ответственности», — цитирует его ТАСС.

В учениях приняли участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе корабли и боевые катера Черноморского флота и Балтийского флота, а также береговой ракетный комплекс «Бастион» и авиация ВКС.

«Силы выполняют задачи по обеспечению безопасности судоходства, противолодочной, противодиверсионной, противовоздушной обороны, слежение, в том числе и оружием, за корабельными группировками и отдельными кораблями военно-морских сил иностранных государств, находящихся в восточной части Средиземного моря», — уточнил командир.

Ранее российские и египетские подразделения зенитных ракетных комплексов «Игла-С» в ходе совместных учений «подбили» вертолёты условного противника.

Газета «Новый Севастополь» также писала, что новейший  тральщик Черноморского флота «Иван Антонов» впервые провёл учения по постановке мин.

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