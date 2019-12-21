В ООН выразили надежду на решение вопроса о гумпомощи Сирии

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.

По его словам, гуманитарная ситуация на северо-западе и северо-востоке Сирии является «ужасающей». Он отметил, что ситуация могла быть «значительно хуже без трансграничной программы ООН», позволяющей помогать миллионам людей.

Дюжаррик добавил, что у ООН нет альтернативных средств, чтобы помогать нуждающимся.

«Программа ООН будет закрыта 10 января, если Совет Безопасности не даст разрешение на её продление. Мы очень надеемся, что решение будет найдено в ближайшие дни», — цитирует его ТАСС.

Ранее Совет Безопасности ООН проголосовал против предложенного Россией проекта резолюции о гуманитарной помощи Сирии.

При этом Россия наложила вето на резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что российский проект резолюции сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь.