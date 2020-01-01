Около 400 протестующих задержаны полицией Гонконга
- Reuters
Об этом информирует издание South China Morning Post со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось, что в акции протеста приняли участие более 1 млн человек.
Беспорядки в Гонконге, вызванные изначально несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, не утихают на протяжении нескольких месяцев. Несмотря на то что в сентябре власти приняли решение отказаться от данного изменения в законе, демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.