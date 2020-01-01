Около 400 протестующих задержаны полицией Гонконга

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По меньшей мере 400 человек задержаны сотрудниками правоохранительных органов в ходе протестной акции в Гонконге в среду, 1 января.
Около 400 протестующих задержаны полицией Гонконга
  • Reuters

Об этом информирует издание South China Morning Post со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось, что в акции протеста приняли участие более 1 млн человек.

Беспорядки в Гонконге, вызванные изначально несогласием с поправкой к закону об экстрадиции, не утихают на протяжении нескольких месяцев. Несмотря на то что в сентябре власти приняли решение отказаться от данного изменения в законе, демонстранты не прекращают устраивать беспорядки в городе.

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