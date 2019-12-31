Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в Польше Джорджетты Мосбахер о начале Второй мировой войны.

«Посол США в Польше в прошлом управляла косметическими компаниями. История и дипломатия — явно не её сильные стороны», — написал он в Twitter.

To the point. The US Ambassador in Poland used to own and run cosmetic companies. History and diplomacy are definitely not her strong side. https://t.co/o7rHrVLdS9 — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 31, 2019

Ранее Мосбахер заявила, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «согласились начать Вторую мировую войну».

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдепартамент проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают.