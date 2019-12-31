Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в Польше Джорджетты Мосбахер о начале Второй мировой войны.
Пушков оценил слова посла США в Польше о Второй мировой войне
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

«Посол США в Польше в прошлом управляла косметическими компаниями. История и дипломатия — явно не её сильные стороны», — написал он в Twitter.

Ранее Мосбахер заявила, что Иосиф Сталин и Адольф Гитлер «согласились начать Вторую мировую войну».

Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Госдепартамент проверять своих послов на знание истории страны, в которой они работают.

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