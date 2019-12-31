В Совфеде оценили слова посла США в Польше о Второй мировой войне

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление посла Соединённых Штатов в Польше Джорджетт Мосбахер о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин были виновниками развязывания Второй мировой войны.

«Возможно, госпожа посол сделала это заявление по собственной инициативе, желая прославиться на всю Польшу как человек, который не оставляет страну в трудной ситуации. А ситуация и правда сложная. Варшаве приходится либо отрицать очевидное, либо откровенно врать про собственную историю. Но тогда это скорее медвежья услуга. За такой позицией американского посла, как и за позицией польских властей, ничего, кроме исторической неправды, не стоит», — сказал Косачёв.

По словам сенатора, подобные высказывания «неприемлемы и за ними должны последовать разъяснения американской стороны».

Ранее Мосбахер опубликовала в Twitter комментарий, что «это Гитлер и Сталин сговорились, чтобы начать Вторую мировую войну». По её мнению, «Польша была жертвой этого ужасного конфликта».