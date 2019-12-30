В МИД России оценили принятие в Черногории закона о вероисповедании

В МИД России прокомментировали принятие парламентом Черногории «Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин».

Как подчеркнули в ведомстве, новый законодательный акт, в частности, предоставляет черногорским властям возможность изъятия у Сербской православной церкви «находящихся на территории страны свыше 650 религиозных объектов», которые могут быть переданы в ведение «раскольнической непризнанной «черногорской православной церкви».

«По сути, речь идёт об усилении административного нажима на СПЦ с целью её полного выдавливания из Черногории», — подчеркнули там.

МИД призвал соблюдать права канонических православных церквей, потому что попытки создавать условия для разобщения верующих «чреваты большими проблемами».

27 декабря стало известно, что парламент Черногории принял закон о вероисповедании.

Как отметила 18 декабря представитель МИД России Мария Захарова, обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.