Захарова оценила законопроект о религиозных общинах в Черногории

Обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ну а если говорить о сути того, что рассматривается, как мы понимаем, это может серьёзно затронуть интересы Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, в том числе права собственности на религиозные объекты», — сказала она, отвечая на вопрос корреспондента RT.

По её словам, данная часть уже «выходит за национальные пределы» и затрагивает вопросы единства, сплочённости православного мира, сохранения его устоев, которые складывались веками.

«Мы убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей. Пренебрежение их мнением, искусственное создание условий для разобщения верующих чревато большими проблемами», — добавила Захарова, уточнив, что эта тема комментируется российской стороной «с большой деликатностью и уважением к основополагающим принципам и нормам большого количества международно-правовых актов».

Дипломат добавила, что при этом данный вопрос стал крайне политизированным благодаря целому ряду представителей исполнительной власти западных государств, и его «приходится комментировать».

В Черногории 24 декабря на рассмотрение парламента должен быть вынесен законопроект о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин.

В июне президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти страны будут работать над получением автокефалии для Черногорской церкви от Сербской православной церкви.