Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
- © Martin Siepmann/imagebroker.com
- globallookpress.com
«И остался ещё один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учинённую Черногории в начале ХХ века, — это обновление черногорской автокефальной церкви», — приводит РИА Новости его слова.
По его словам, Сербская православная церковь желает «сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствовать установлению правового государства и продолжить пользоваться тем, что, согласно Конституции Черногории, ей не принадлежит».
Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не признала свою ликвидацию.