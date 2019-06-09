Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви

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Президент Черногории Мило Джуканович заявил, что власти Черногории будут работать над получением автокефалии для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Власти Черногории будут добиваться автокефалии для черногорской церкви
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«И остался ещё один важный шаг, которым мы также исправим большую несправедливость, учинённую Черногории в начале ХХ века, — это обновление черногорской автокефальной церкви», — приводит РИА Новости его слова.

По его словам, Сербская православная церковь желает «сохранить религиозную монополию в Черногории, препятствовать установлению правового государства и продолжить пользоваться тем, что, согласно Конституции Черногории, ей не принадлежит».

Ранее стало известно, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не признала свою ликвидацию.

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