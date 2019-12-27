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Парламент Черногории принял вызвавший протесты закон о вероисповедании

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Парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты.

Как сообщает ТАСС, за принятие закона проголосовали все 45 присутствовавших депутатов. Документ был принят простым большинством голосов.

Возражений не поступило, так как полиция задержала всех депутатов от «Демократического фронта», которые выступали против голосования по закону.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания между черногорскими депутатами началась потасовка. Позднее охрана принудительно вывела представителей «Демократического фронта».

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.

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