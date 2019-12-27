В Черногории задержали депутатов оппозиционного «Демократического фронта»

Короткая ссылка
Правоохранительные органы задержали всех депутатов оппозиционного «Демократического фронта» Черногории после попытки сорвать голосование в парламенте по закону о свободе вероисповедания.

«Дорогие друзья, здесь темно, нас везут в воронке, все депутаты «Демократического фронта» схвачены. Нас везут в полицейское управление, а возможно, и в Спуж (тюрьма в Черногории. — RT). Милан (Кнежевич, один из оппозиционных лидеров — RT) пострадал, у него повреждено колено, остальные — нормально. Если не буду появляться, значит, у нас отняли телефоны. Держитесь!» — приводит ТАСС слова оппозиционного депутата Славена Радуновича в ходе прямого эфира на своей странице в Fаcebook.

Уточняется, что лидер оппозиции Черногории Андрия Мандич заявил, что не допустит проведения голосования по закону о вероисповедании.

В ходе заседания между черногорскими депутатами началась потасовка. Позднее охрана принудительно вывела представителей «Демократического фронта».

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить