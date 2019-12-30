Захарова призвала ЕС отреагировать на ситуацию со Sputnik в Эстонии

Компетентные институты Евросоюза должны отреагировать на ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии и дать оценку ограничительным действиям Таллина в отношении сотрудников агентства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Обратили внимание на то, что официальный Таллин неоднократно апеллировал к так называемым «санкциям ЕС» в попытке оправдать грубое нарушение прав журналистов информагентства Sputnik в Эстонии на профессиональную деятельность», — цитирует её РИА Новости.

Она подчеркнула, что Москва расценивает подобные действия Таллина как нелегитимные, так как не знает о «каких-либо односторонних рестрикциях Евросоюза» в отношении представителей СМИ.

«Призываем компетентные органы ЕС, в частности Европейский совет и Европейскую внешнеполитическую службу, дать надлежащую оценку действиям властей Эстонии и их ссылкам на позицию Евросоюза», — заключила Захарова.

Ранее стало известно о получении сотрудниками Sputnik Эстония уведомления от Swedbank о закрытии их банковских счетов в стране.

18 декабря Sputnik Эстония рассказало о получении писем с угрозами уголовного преследования в случае отказа от прекращения сотрудничества с МИА «Россия сегодня» до 1 января 2020 года.

В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии объяснили ситуацию действием санкций Евросоюза против генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.