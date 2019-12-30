Четверо полицейских ранены в ходе столкновений с митингующими в Черногории
- Reuters
«Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
27 декабря парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты.
18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.