Четверо полицейских ранены в ходе столкновений с митингующими в Черногории

По меньшей мере четверо полицейских пострадали в ходе столкновений с митингующими из-за закона о вероисповедании в Черногории.

«Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

27 декабря парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты.

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.