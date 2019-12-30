Четверо полицейских ранены в ходе столкновений с митингующими в Черногории

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По меньшей мере четверо полицейских пострадали в ходе столкновений с митингующими из-за закона о вероисповедании в Черногории.
Четверо полицейских ранены в ходе столкновений с митингующими в Черногории
  • Reuters

«Быстрым вмешательством полиции прорвана блокада на трассе к аэропорту Подгорица, движение восстановлено. В ходе акции ранения получили четыре сотрудника», — приводит РИА Новости сообщение правоохранительных органов.

27 декабря парламент Черногории принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который вызвал протесты.

18 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что обсуждение законопроекта о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин в Черногории является прерогативой этой страны и её народа, однако следует учитывать, что это может затронуть интересы Сербской православной церкви.

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