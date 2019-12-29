В Техасе произошла стрельба в церкви

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В американском штате Техас в городе Уайт Сеттлмент произошла стрельба в одной из церквей, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя пожарного управления Майка Дривдала.
В Техасе произошла стрельба в церкви
  • globallookpress.com

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили троих пострадавших, которые были доставлены в больницы в критическом состоянии.

При этом предполагаемый стрелок может также находиться среди пострадавших.

В то же время, по информации Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar, в результате стрельбы погибли два человека.

Ранее в пригороде Нью-Йорка мужчина напал с ножом на находившихся в доме раввина гостей и ранил пятерых человек.

В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей — в результате 41 инцидента были убиты 211 человек.

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