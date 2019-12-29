В Техасе произошла стрельба в церкви

В американском штате Техас в городе Уайт Сеттлмент произошла стрельба в одной из церквей, в результате которой пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя пожарного управления Майка Дривдала.

По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили троих пострадавших, которые были доставлены в больницы в критическом состоянии.

При этом предполагаемый стрелок может также находиться среди пострадавших.

В то же время, по информации Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar, в результате стрельбы погибли два человека.

Ранее в пригороде Нью-Йорка мужчина напал с ножом на находившихся в доме раввина гостей и ранил пятерых человек.

В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей — в результате 41 инцидента были убиты 211 человек.