В Техасе произошла стрельба в церкви
- globallookpress.com
По его словам, прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб обнаружили троих пострадавших, которые были доставлены в больницы в критическом состоянии.
При этом предполагаемый стрелок может также находиться среди пострадавших.
В то же время, по информации Dallas Morning News со ссылкой на представителя медицинской компании MedStar, в результате стрельбы погибли два человека.
Ранее в пригороде Нью-Йорка мужчина напал с ножом на находившихся в доме раввина гостей и ранил пятерых человек.
В 2019 году число массовых убийств в США достигло рекордных показателей — в результате 41 инцидента были убиты 211 человек.