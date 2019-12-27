Sputnik Эстония намерено в суде обжаловать введённые Таллином санкции

Информационное агентство Sputnik Эстония намерено в судебном порядке добиться обжалования введённых эстонскими властями санкций, заявила руководитель редакции Елена Черышева.

По её словам, агентство совместно с МИА «Россия сегодня» консультируется с юристами в Эстонии и Москве для подготовки необходимых документов.

«Первый пакет документов мы подготовили, и я отправила его сегодня в Бюро данных по отмыванию денег. Дальше — да, следующим этапом мы планируем обращаться в суд», — цитирует Черышеву ТАСС.

Ранее МИА «Россия сегодня» направило в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для санкций против Sputnik и сотрудников агентства.

В МИД Эстонии, в свою очередь, сообщили, что Еврокомиссия признала уместность действий Таллина в отношении Sputnik из-за «влияния на деятельность агентства» находящегося под европейскими санкциями гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва.

18 декабря стало известно о получении журналистами Sputnik Эстония писем с угрозами уголовного преследования, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовое сотрудничество с МИА «Россия сегодня».