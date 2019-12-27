Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить парад Победы

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Главы США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение Кремля посетить парад Победы в Москве 9 мая 2020 года.
Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение посетить парад Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года. 

По его словам, Трамп не раз подчёркивал важность этой даты. 

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможность визита Трампа, подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для лидера страны, внёсшей существенный вклад в борьбу с нацизмом, был бы правильным

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