Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
- Reuters
«Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.
Ранее Трамп подтвердил получение приглашения на торжества и заявил, что хотел бы на них присутствовать.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что приезд по случаю окончания войны для главы государства, которое внесло существенный вклад в борьбу с нацизмом, стал бы правильным шагом.