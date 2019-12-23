Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Трамп не раз, в том числе и во время моего визита в Вашингтон, подчёркивал важность этой даты и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график», — сказал Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

Ранее Трамп подтвердил получение приглашения на торжества и заявил, что хотел бы на них присутствовать.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что приезд по случаю окончания войны для главы государства, которое внесло существенный вклад в борьбу с нацизмом, стал бы правильным шагом.