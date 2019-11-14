Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая
- Reuters
«Я думаю, что приезд по случаю окончания Второй мировой войны для лидера страны, которая внесла существенный вклад в борьбу с нацизмом, даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным, верным шагом», — заявил Путин.
Он также сообщил, что в настоящее время встреча с Трампом не планируется.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых победе.
В свою очередь, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия пока не получала ответа от США о присутствии главы Белого дома на празднике.