Ушаков прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия пока не получала ответа от США о возможном присутствии американского лидера Дональда Трампа на праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Ушаков прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая
  • РИА Новости

«Мы ещё подтверждение от американской стороны не получали, но такая возможность, как мне представляется, существует», — заявил Ушаков.

Он отметил, что, «как сказал сам Трамп, многое будет зависеть от того, как будет складываться внутриполитическая ситуация в США с учётом того, что предвыборная кампания как раз в этот период будет активно набирать обороты».

Ушаков добавил, что возможность приезда Трампа «зависит от желания администрации, от готовности посвятить два дня перелёту в Москву и участию в мероприятиях».

Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых победе.

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