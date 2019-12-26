В МИД России оценили возможность визита Трампа в Москву 9 Мая

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает приглашение посетить Москву 9 Мая, Россия будет ждать официального ответа. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Президент США сказал, что это приглашение он рассматривает. Мы будем ждать официального ответа, официальной реакции», — цитирует Интерфакс Рябкова.

По его словам, со всех точек зрения правильно, «если бы глава государства, которое входило в антигитлеровскую коалицию» и было союзником, «принял участие в соответствующих торжествах» в Москве.

При этом он сказал, что Россия не увязывает возможный приезд Трампа с участием российского президента Владимира Путина в заседании глав государств G7 в США.

«Никаких увязок такого рода нет и быть не может, и было бы странно, если бы мы вопросы ставили в такой плоскости», — отметил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров после визита в Вашингтон рассказал, что Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы 9 мая 2020 года.

По его словам, Трамп не раз подчёркивал важность этой даты.

Российский президент Владимир Путин, комментируя возможность визита Трампа, подчеркнул, что приезд по случаю окончания войны для лидера страны, внёсшей существенный вклад в борьбу с нацизмом, был бы правильным.