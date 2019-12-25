В Нотр-Даме не исключили дальнейших обрушений в соборе

Собор Парижской Богоматери, пострадавший в результате пожара в апреле, всё ещё находится в слишком хрупком состоянии, и существует вероятность дальнейших обрушений строения.

Об этом рассказал настоятель Нотр-Дама Патрик Шове.

«Сегодня есть 50%-ная вероятность, что собор будет сохранён. Существует такая же вероятность обрушения лесов на три свода, так что, как видите, здание всё ещё очень хрупкое», — отметил он в беседе с Associated Press, добавив, что для соблюдения безопасности нужно извлечь оставшиеся леса.

Ранее французская сторона официально пригласила российских экспертов участвовать в работах по восстановлению собора Парижской Богоматери.

Крупный пожар в парижском соборе произошёл 15 апреля, он продолжался более 12 часов.

По данным Министерства культуры Франции, здание удалось спасти от разрушения. В прокуратуре Парижа считают, что причина пожара — непотушенная сигарета или неисправность электричества.