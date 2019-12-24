ЕС осудил смертный приговор убийцам Хашукджи

Евросоюз раскритиковал вынесенный в Саудовской Аравии смертный приговор главным обвиняемым в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом говорится в распространённом заявлении внешнеполитической службы ЕС.

«Европейский союз безоговорочно осуждает применение смертной казни, это относится к любым ситуациям без исключений. Это жестокое и негуманное наказание, которое не выполняет сдерживающую функцию и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в случае с Хашукджи судебное преследование должно основываться на принципах прозрачности и соблюдения надлежащих правовых процедур.

Ранее суд Саудовской Аравии приговорил пятерых основных обвиняемых по делу к смертной казни. Ещё трое получили 24 года лишения свободы.

В МИД Турции заявили, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года.