Генсек ООН отметил эскалацию напряжённости в Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией напряжённости на северо-западе Сирии и призывает стороны конфликта прекратить военные действия.

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах по защите гражданских лиц и обеспечению свободы передвижения», — говорится в сообщении Генсека.

По его словам, поступают сообщения о нападениях на жителей, которые пытаются покинуть опасные зоны и найти безопасное место.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.

20 декабря Совет Безопасности ООН проголосовал против предложенного Россией проекта резолюции о гуманитарной помощи Сирии.

При этом Россия наложила вето на резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что российский проект резолюции сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь.