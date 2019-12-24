Генсек ООН отметил эскалацию напряжённости в Сирии

Короткая ссылка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш глубоко обеспокоен эскалацией напряжённости на северо-западе Сирии и призывает стороны конфликта прекратить военные действия.

«Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах по защите гражданских лиц и обеспечению свободы передвижения», — говорится в сообщении Генсека.

По его словам, поступают сообщения о нападениях на жителей, которые пытаются покинуть опасные зоны и найти безопасное место.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что Совет Безопасности решит вопрос об оказании гуманитарной помощи Сирии до 10 января, когда ожидается закрытие трансграничной программы ООН.

20 декабря Совет Безопасности ООН проголосовал против предложенного Россией проекта резолюции о гуманитарной помощи Сирии. 

При этом Россия наложила вето на резолюцию Бельгии, ФРГ и Кувейта о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что российский проект резолюции сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов, через которые доставляется помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить