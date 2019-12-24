В Госдепе назвали важным шагом приговоры по делу Хашукджи

В Соединённых Штатах считают важным шагом вынесенные в Саудовской Аравии приговоры и вердикты по расследованию убийства журналиста Джамаля Хашукджи.

«Мы призываем к полной ответственности за убийство Хашукджи с самого первого дня. Эти вердикты, как я уже сказал, являются шагом — важным шагом в этом процессе», — цитирует представителя Госдепа РИА Новости.

Он отметил, что «приговоры стали важным шагом к привлечению к ответственности виновных в ужасном преступлении».

Ранее суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве Хашукджи к смертной казни.

В Турции отметили, что приговор не оправдал ожиданий Анкары и мирового сообщества.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.