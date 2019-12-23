Глава МИД Британии оценил приговор обвиняемым в убийстве Хашукджи

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб прокомментировал вынесение смертного приговора пятерым обвиняемым по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

«Убийство Джамаля Хашукджи — ужасное преступление. Его семья заслуживает справедливого решения по делу об этом жестоком убийстве. Саудовская Аравия должна гарантировать, что все виновные понесут наказание и что такое чудовищное преступление не повторится вновь», — написал Рааб на своей странице в Twitter.

В то же время, как сообщает пресс-служба МИД Великобритании, Лондон «осуждает применение смертной казни при любых обстоятельствах».

Ранее суд Саудовской Аравии приговорил пятерых обвиняемых по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи к смертной казни, ещё трое фигурантов получили 24 года тюремного заключения.

Хашукджи был убит в генконсульстве Королевства Саудовская Аравия в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.