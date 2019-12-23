Лавров оценил введение США санкций из-за «Северного потока — 2»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации прокомментировал ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Лавров оценил введение США санкций из-за «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Я думаю, что после того как США лишний раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению по большому счёту, разными методами: санкциями, ультиматумами, угрозами... После этого уже, наверное, когда ближайших союзников наказывают за то, что они решают свои экономические проблемы, задачи своей энергетической безопасности, я думаю, ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент», — сказал глава МИД России.

Ранее Лавров сообщил, что Москва ответит на санкции Вашингтона, включая возможные ограничительные меры против газопровода «Северный поток — 2».

21 декабря Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2». После этого швейцарская Allseas приостановила работу над проектом.

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