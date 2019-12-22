В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 года в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.

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