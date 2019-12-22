В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
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Об этом информирует Anadolu.
Как уточняется, ежегодно турецким ВМС будет передаваться по одной подлодке.
Ранее турецкий лидер Эрдоган допустил покупку американских зенитных ракетных систем Patriot на выгодных для Анкары условиях для разнообразия ПВО Турции.
Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает ответа Вашингтона на свой запрос о поставках Patriot.