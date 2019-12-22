В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в период с 2022 по 2027 года в распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок.
В распоряжение ВМС Турции поступят шесть подводных лодок к 2027 году
  • © Hristo Rusev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом информирует Anadolu.

Как уточняется, ежегодно турецким ВМС будет передаваться по одной подлодке.

Ранее турецкий лидер Эрдоган допустил покупку американских зенитных ракетных систем Patriot на выгодных для Анкары условиях для разнообразия ПВО Турции.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара ожидает ответа Вашингтона на свой запрос о поставках Patriot.

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