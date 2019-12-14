В Турции ожидают ответа США на запрос о поставках Patriot

Анкара ожидает ответа Вашингтона на свой запрос о поставках американских зенитных ракетных систем Patriot, заявил на Дохийском форуме в Катаре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция верит, что США всё ещё наши союзники, и мы по-прежнему остаёмся их союзниками», — цитирует его РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что сделку с Москвой о покупке российских ЗРК С-400 отменить невозможно, но Анкара также готова рассмотреть приобретение американских систем.

«Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это сделано. Предложение России было более выгодным, и мы его приняли. Сейчас мы готовы купить систему Patriot от США, ждём их ответа», — рассказал турецкий министр.

При этом он предупредил об ответной реакции в случае введения США санкций против Турции.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган допустил покупку Patriot на выгодных для Анкары условиях для разнообразия ПВО Турции.

11 декабря международный комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции за сделку по С-400.