Лавров рассказал о подходе Трампа к обсуждению международных вопросов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от подхода президента США Дональда Трампа к ведению переговоров и обсуждению международных вопросов.

Как рассказал глава МИД в программе «Большая игра» на Первом канале, ему нравится, как Трамп подходит к подобным обсуждениям.

«Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход», — цитирует Лаврова ТАСС.

11 декабря Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер понимает выгоду от хороших отношений с Москвой.

Сам Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей.