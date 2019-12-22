Лавров рассказал о подходе Трампа к обсуждению международных вопросов

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров поделился впечатлениями от подхода президента США Дональда Трампа к ведению переговоров и обсуждению международных вопросов.
Лавров рассказал о подходе Трампа к обсуждению международных вопросов
  • Reuters

Как рассказал глава МИД в программе «Большая игра» на Первом канале, ему нравится, как Трамп подходит к подобным обсуждениям.

«Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма продуктивный подход», — цитирует Лаврова ТАСС.

11 декабря Лавров по итогам визита в Вашингтон заявил, что американский лидер понимает выгоду от хороших отношений с Москвой.

Сам Трамп назвал встречу с Лавровым очень хорошей.

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