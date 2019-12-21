В «Нафтогазе» назвали подарком меры США против «Северного потока — 2»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев назвал «лучшим предновогодним подарком» включение санкций против «Северного потока — 2» в оборонный бюджет США.

«Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас», — написал Коболев в Facebook, комментируя санкции и сообщение компании Allseas о приостановке работ по прокладыванию труб в рамках строительства газопровода.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

В связи с этим швейцарская Allseas приостановила работу над проектом. В компании ожидают от властей США разъяснений относительно того, как будут применяться санкции.

Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания совместно с партнёрами будет работать над завершением проекта в максимально короткие сроки.