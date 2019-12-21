Nord Stream 2 AG прокомментировал приостановку работ по укладке труб

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Оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG подтвердил приостановку работ по укладке труб, которой занималась компания Allseas.
Nord Stream 2 AG прокомментировал приостановку работ по укладке труб
  • РИА Новости

«Наш подрядчик Allseas приостановил работу по укладке труб, ожидая юридических, технических и экологических разъяснений», — цитирует РИА Новости официального представителя Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.

Он отметил, что компания совместно с партнёрами будет работать над завершением проекта в максимально короткие сроки.

«Завершение проекта является крайне важным для безопасности энергопоставок в Европу», — добавил Мюллер.

Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».

Документ предусматривает, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».

В связи с этим швейцарская Allseas приостановила работу над проектом. В компании ожидают от властей США разъяснений относительно того, как будут применяться санкции.

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