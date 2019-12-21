Nord Stream 2 AG прокомментировал приостановку работ по укладке труб
- РИА Новости
«Наш подрядчик Allseas приостановил работу по укладке труб, ожидая юридических, технических и экологических разъяснений», — цитирует РИА Новости официального представителя Nord Stream 2 AG Йенса Мюллера.
Он отметил, что компания совместно с партнёрами будет работать над завершением проекта в максимально короткие сроки.
«Завершение проекта является крайне важным для безопасности энергопоставок в Европу», — добавил Мюллер.
Ранее Минфин США объявил о введении санкций против «Северного потока — 2».
Документ предусматривает, что стороны, которые продавали, сдавали в лизинг или предоставляли суда, участвовавшие в прокладке труб в море на глубине более 100 футов в рамках строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», «должны обеспечить, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством».
В связи с этим швейцарская Allseas приостановила работу над проектом. В компании ожидают от властей США разъяснений относительно того, как будут применяться санкции.