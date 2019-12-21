Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»

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Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время телефонного разговора обсудили ряд вопросов, в том числе противодействие Вашингтона строительству «Северного потока — 2».
Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»
  • Майк Помпео
  • globallookpress.com
  • © Gregor Fischer/dpa

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства «Северного потока — 2», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Также были затронуты вопросы, касающиеся международных усилий в поддержку ООН по достижению прекращения огня в Ливии и возвращения этой страны к политическому процессу. 

17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет с учётом санкций против участников «Северного потока — 2».

В правительстве ФРГ после этого назвали непонятной угрозу введения санкций со стороны Вашингтона против газопровода в силу трёхсторонних переговоров России, ЕС и Украины по газу в Берлине.

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