Помпео и глава МИД ФРГ обсудили ситуацию с «Северным потоком — 2»
- Майк Помпео
- globallookpress.com
- © Gregor Fischer/dpa
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа США.
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Маас также обсудили вопросы координации США и Германии по ряду глобальных проблем и решительное противодействие США продолжению строительства «Северного потока — 2», — заявили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Также были затронуты вопросы, касающиеся международных усилий в поддержку ООН по достижению прекращения огня в Ливии и возвращения этой страны к политическому процессу.
17 декабря сенат США одобрил оборонный бюджет с учётом санкций против участников «Северного потока — 2».
В правительстве ФРГ после этого назвали непонятной угрозу введения санкций со стороны Вашингтона против газопровода в силу трёхсторонних переговоров России, ЕС и Украины по газу в Берлине.