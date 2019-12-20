Национальный комитет Демпартии США призвал избегать RT и Sputnik

Национальный комитет Демократической партии США (DNC) выпустил на своём сайте гид по борьбе с дезинформацией в интернете. В нём рекомендуется избегать чтения российских «пропагандистcких» СМИ — RT и Sputnik, при этом даётся совет обратить внимание на книгу Джорджа Оруэлла «1984».

«Не позволяйте собой манипулировать. Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приёмы российской пропаганды», — говорится в рекомендации.

Среди других рекомендаций от комитета — чтение антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» и «Отчёта о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года» Министерства юстиции США.

Ранее Аналитический центр «Европейские ценности» (European Values Center for Security Policy) в своём докладе призвал европейское сообщество перестать считать RT и Sputnik представителями «свободной прессы» и рекомендовал отказывать им в доступе к пресс-конференциям.

В октябре 2017 года центр «Европейские ценности» опубликовал список из 2327 общественных, политических и культурных деятелей западных стран, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе были включены Дональд Трамп и Борис Джонсон.

В докладе этих людей назвали «полезными идиотами», которые «предоставили свой авторитет телеканалу псевдоновостей».

В начале июля 2019 года МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы.