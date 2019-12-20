Национальный комитет Демпартии США призвал избегать RT и Sputnik
- РИА Новости
«Не позволяйте собой манипулировать. Помните: есть такие пропагандистские СМИ, как RT и Sputnik, изучите приёмы российской пропаганды», — говорится в рекомендации.
Среди других рекомендаций от комитета — чтение антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» и «Отчёта о расследовании вмешательства России в президентские выборы 2016 года» Министерства юстиции США.
Ранее Аналитический центр «Европейские ценности» (European Values Center for Security Policy) в своём докладе призвал европейское сообщество перестать считать RT и Sputnik представителями «свободной прессы» и рекомендовал отказывать им в доступе к пресс-конференциям.
В октябре 2017 года центр «Европейские ценности» опубликовал список из 2327 общественных, политических и культурных деятелей западных стран, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе были включены Дональд Трамп и Борис Джонсон.
В докладе этих людей назвали «полезными идиотами», которые «предоставили свой авторитет телеканалу псевдоновостей».
В начале июля 2019 года МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы.