Центр «Европейские ценности» призвал не считать RT и Sputnik «свободными» СМИ

Аналитический центр «Европейские ценности» (European Values Center for Security Policy) в своём докладе призвал европейское сообщество перестать считать RT и Sputnik представителями «свободной прессы» и рекомендовал отказывать им в доступе к пресс-конференциям.

В выпущенном в начале декабря докладе центра под названием Kremlin Watch Strategy for Countering Hostile Russian Interference говорится, что все страны Европы должны прекратить легитимизацию «российских инструментов по распространению дезинформации, которые позиционируют себя как «журналистские площадки».

«Информационные каналы российского правительства, будь то RT, Sputnik или российские государственные телеканалы, не являются журналистскими организациями, они лишь выдают себя за таковые», — говорится в докладе.

В связи с этим, как считают в центре, европейские страны не должны считать российские СМИ «представителями свободной прессы». Также в докладе рекомендуется «отказывать этим организациям в доступе на пресс-конференции, который предоставляется только журналистам, каковыми они не являются».

«Данная мера также послужит чётким сигналом всем журналистам, что работа на российское правительство — это дорога в один конец. Ни один государственный служащий Запада не должен легитимизировать подобные организации, соглашаясь на интервью с ними», — указано в документе.

В октябре 2017 года центр «Европейские ценности» опубликовал список из 2327 общественных, политических и культурных деятелей западных стран, которые когда-либо были гостями эфира RT. В перечень в том числе были включены Дональд Трамп и Борис Джонсон.

В докладе этих людей назвали «полезными идиотами», которые «предоставили свой авторитет телеканалу псевдоновостей».