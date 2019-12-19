Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

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Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.
Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу
  • Reuters

«Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы, конечно, как будто уже ставите вопрос, что оно уже заканчивается. Я в этом как раз не уверен, ещё нужно пройти сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы», — сказал он.

Как отметил Путин, одна партия, которая проиграла выборы, добивается результатов «уже другими способами».

Ранее палата представителей конгресса США утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.

Теперь в сенате должен состояться судебный процесс над Трампом.

Как показал опрос, 48% американцев поддерживают импичмент президента.

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