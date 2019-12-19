Путин прокомментировал возможность объявления импичмента Трампу

Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции отметил, что ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу является результатом поражения Демократической партии на президентских выборах.

«Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы, конечно, как будто уже ставите вопрос, что оно уже заканчивается. Я в этом как раз не уверен, ещё нужно пройти сенат, где у республиканцев, насколько мне известно, большинство. И вряд ли они захотят представителя своей партии отстранять от власти по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам. Это просто продолжение внутриполитической борьбы», — сказал он.

Как отметил Путин, одна партия, которая проиграла выборы, добивается результатов «уже другими способами».

Ранее палата представителей конгресса США утвердила обе статьи обвинительного заключения в рамках процедуры импичмента Трампа.

Теперь в сенате должен состояться судебный процесс над Трампом.

Как показал опрос, 48% американцев поддерживают импичмент президента.

RT ведёт прямую трансляцию.